İmamdan 3 kızına cinsel istismar: 78 yıl hapis cezası aldı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 12:48

Güncelleme: 03.02.2025 - 12:48

Kırklareli’nde Diyanet'e bağlı resmi imam olarak görev yapan 3’ü kız 4 çocuk babası Şerafettin T. 5 yıl boyunca 3 kızını da istismar etti. 14 yaşındaki kız çocuğu istismar nedeniyle hamile kaldı.

Habere göre, babasından hamile kalan kız çocuğu C.R.T savcıya "Evde annem, babam, 4 kardeşim ve oğlum Süleyman ile birlikte yaşıyoruz. Babam aynı zamanda oğlum Süleyman’ın da babasıdır. Babam 14 yaşındayken bana tecavüz etti. Bana cinsel içerikli konuşmalar yapıyordu. Artık yeter diyerek KADES uygulamasını indirip polisi aradım. Polisler eve geldiğinde annem ve babam yine yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip polisleri geri göndermeye çalıştı. Bebekten DNA örneği alınmasını istiyorum, babamdan şikâyetçiyim" şeklinde ifade verdi.

"ÇAMAŞIR SUYUYLA İNTİHARA KALKIŞTI"

10 yaşından beri istismara uğradığı öğrenilen en küçük kız kardeş B.T ise savcıya şu ifadeyi verdi:

"Ablamın dünyaya getirdiği bebeği annem ve babam bizim kardeşimiz olarak tanıttı. Ama bebeğin ablamın olduğunu biliyordum. Ablam çamaşır suyu içerek intihara kalkıştı. Doğum yaptıktan sonra deli numarası yapıyordu. Ona neden böyle yapıyorsun dediğimde babamın kendisine bir daha yanaşmaması için yaptığını söylüyordu."

Anne S.T ifadesinde, “Kızım C.R.T yanıma gelerek ‘Her şey bitti’ dedi. ‘Ne bitti’ diye sorduğumda ‘Babam bana tecavüz etti’ dedi. Kızım da KADES uygulamasından yardım isteyince eve polis geldi. Eşimden korktuğum için yanlışlıkla uygulamaya bastığımızı söyledim" dedi.

İSTİSMARI İTİRAF ETTİ

İmam Şerafettin T. Kırklareli’nde görev yaparken alkol kullanmaya başladığını, alkolün etkisiyle kızı C.R.T'yi istismar ettiğini savundu. “Kızlarımla küçüklüklerinden beri birlikte uyuyordum ama kötü niyetim yoktu. Kızlarımla yaşadığım olaylar nedeniyle pişmanım” dedi.

DNA testinde bebeğin yüzde 99.99 imam Şerafettin T. olduğu rapor edildi. Bunun üzerine tutuklanan imam mahkemede hakim karşısına çıktı ve suçlamaları inkar etti.

78 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi anne S.T hakkında beraat kararı verdi. Tutuklu baba ise 14 yaşındaki kızı C.R.T’ye cinsel istismardan 20 yıl hapisle cezalandırıldı.

Suçu öz kızına karşı işlediği için ceza yarı oranında artırılarak 30 yıla çıkarıldı. Bunu birden fazla kez yaptığı için zincirleme suç hükümleri uygulanıp 40 yıl hapisle cezalandırıldı. Ancak kanunda bu suça öngörülen hapis cezası 30 yıldan fazla olamayacağı için sonuç ceza 30 yıl ile sınırlandırıldı.

Ortanca kızı T.T’ye karşı da cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan 42 yıl hapisle cezalandırıldı.

En küçük kızı B.T’ye karşı da cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay olmak üzere üç kızına karşı ayrı ayrı istismar suçundan toplam 78 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise hamile bıraktığı kızı C.R.T ile en küçük kızı B.T’ye istismar suçundan verilen mahkumiyet kararlarını usul ve yasaya uygun bularak ayrı ayrı onadı.