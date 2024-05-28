İmamoğlu canlı yayında açıkladı: 'Kılıçdaroğlu'nu kurultaydan sonra aradım, ulaşamadım'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine ‘kırgın’ olduğuna yönelik gelen bir soruya “Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım. Ulaşamamıştım birkaç kez. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti. Kurultaydan sonra aradım, ulaşamamıştım” cevabını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 21:17
İmamoğlu canlı yayında açıkladı: 'Kılıçdaroğlu'nu kurultaydan sonra aradım, ulaşamadım'
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"AK Partili belediye başkanlarına şunu söylüyorum 'umarım ilçenizin gelmiş geçmiş en başarılı 5 yılını yaşatırsınız'. Her belediye başkanı en başarılı 5 yılını yaşasın, Bu şehirli kazanacak. İBB de bunda kazançlı çıkacak. Ben yol arkadaşımı rakip olsun diye destekliyorsam halka hizmeti daha iyi yapsın diye destekliyorum. 

Her şey bir etken. Ekonomi de bir etken. 2023 ile 2024 seçimleri arasında 10 ay fark var. 2023'te daha kötü bir ekonomi vardı. Depremi yaşamış, moral motivasyonu sıfır. Tek başına ekonomi yetseydi o gün de kazanabilirdik ama o gün hatalar yaptık.

2024'e doğru doğruları inşa ederek kazandık. 2024 seçiminin kahramanı millettir, milletir vicdanıdır. 2024'te bize oy verilebilecek zemini oluşturduk. Biz değişimi yaptık. Zemini oluşturduk, vatandaş bize oy verdi. Seçimin kahramanı vatandaştır. 2024 seçiminde de bize oy verebilecek bir kısım seçmen sandığa gitmedi. Bizim aldığımız oy biraz daha yüksek olabilirdi.”

“KILIÇDAROĞLU’NUN BANA KIRGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

‘Kemal Bey söylemiyor ama çok net bir şekilde anlaşılıyor ki size kırgın, neden size kırgın?’ sorusunun sorulması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti. Kurultaydan sonra aradım, ulaşamamıştım. Kırgın olabilir belki telefona bakmak istemedi. Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim."

Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında kendisine sorulan "Sırtımdan hançerleyenler var" sözlerine ilişkin şunları söylemişti: 

"Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın takdirine sunayım. Sanki ben zorla cumhurbaşkanı adayı olayım dedim, aklımın ucundan bile geçmiyordu. MYK'da da Parti Meclisi ve Meclis grubunda da sizin mutlaka olmanız lazım denildi, her toplantıda bunlar söylendi. Düne kadar bana aday ol diyen sen değil miydin? Hayatım boyunca dayatma kültüründen gelmediğim için böyle bir şey hiç yapmadım."


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