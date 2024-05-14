Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Hem beceriksiz hem de kötüsün'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "'Ben ekonomistim, Bay Kemal anlamaz' dedin, ekonomik tedbirleri memur servislerini keserek aldın" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 18:38
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Hem beceriksiz hem de kötüsün'
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda Erdoğan'a seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a "Hamasetle, yalanla, iftirayla milleti kandırdın! Seninle MÜCADELE edeceğiz…" ifadelerini kullanır iken 'Mücadele' kelimesini büyük yazması dikkat çekti.

"NE EKONOMİDEN ANLARSIN NE DIŞ POLİTİKADAN"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Uyarıyorum…

Sana "tasarruf et" dedim, "itibardan tasarruf olmaz" dedin.

"Milletin parasını israf ediyorsun -5'li çetelere peşkeş çekiyorsun- ekonomi batıyor" dedim, "şaha kalkıyoruz" dedin.

"Güçlü bir ‘Stratejik Planlama Teşkilatı’ kurulmalı, hesapsız ödenen faizler ve artarak giden cari açık felakete sürükler" dedim, "Ben ekonomistim, Bay Kemal anlamaz" dedin, ekonomik tedbirleri memur servislerini keserek aldın.

"Ekonomik iyileşmenin temelinde adil hukuk sistemi yatar, yargıdan elini çek!" dedim, yargıyı cemaatlere, ekonomiyi damadına ve gözleri ışıltı saçan ekonomi biliminin cahili birine bıraktın.

"Gazetecilerle uğraşma, milletin haber alma hakkı kutsaldır" dedim, hala bugün bile ortağın çıkmış "gazetecileri içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur" diyor.

"13 milyon sığınmacıyı, hem ekonomik olarak kaldıramayız hem de demografik yapımızı bozar, 6 milyar Avroyu biz Avrupa'ya verelim, sığınmacıları onlar alsın" dedim, Avrupa'dan böyle emir aldım diyemedin," ensar-muhacir" dedin.

"Vatandaşlık satılmaz, namustur." dedim, 3 kuruş paraya Türkiye Vatandaşlığı sattın. Bizi dünyaya rezil ettin. Mafya çetelerini ülkemize doldurdun.

Ne ekonomiden anlarsın! 

Ne dış politikadan anlarsın!

Ne memleketin derdinden anlarsın!

Emekli, emekçi, işçi, öğrenci, memur, genç, çocuk, fakir-fukara bilmezsin.

Hem beceriksiz hem de kötüsün.

Hamasetle, yalanla, iftirayla milleti kandırdın! Seninle MÜCADELE edeceğiz…

Ve tekrar söylüyorum; sen ve işgal çeten bu ülkenin selameti için verilmiş bir sadaka olarak hatırlanacaksınız, ama hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz bir kale olarak ebediyen var olacaktır…"


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