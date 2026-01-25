Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu’dan anlamlı paylaşım: ‘Ülkem adına üzgünüm’

25.01.2026 18:41:00
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Silivri’de bulunduğu cezaevinden paylaştığı video mesajda, geçtiğimiz yıl bir semt pazarında yaşanan diyaloğu hatırlatarak, “Maalesef hepsi gerçekleşti. Ülkem adına üzgünüm” dedi.

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklu. Bulunduğu Silivri’den bir video mesaj yayımladı. Videoda geçmiş dönemde bir vatandaşla konuşmalarını hatırlatan İmamoğlu, 14 Mart 2025’te geçen diyalogda geçen konuşmaların gerçekleştiğini belirterek, “Ümraniye semt pazarında karşılaştığımız hanımefendi ile gündemi konuşmuşuz. Maalesef hepsi gerçekleşti. Ülkem adına üzgünüm” dedi.

