İmamoğlu’dan anlamlı paylaşım: ‘Ülkem adına üzgünüm’

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu tutuklu. Bulunduğu Silivri’den bir video mesaj yayımladı. Videoda geçmiş dönemde bir vatandaşla konuşmalarını hatırlatan İmamoğlu, 14 Mart 2025’te geçen diyalogda geçen konuşmaların gerçekleştiğini belirterek, “Ümraniye semt pazarında karşılaştığımız hanımefendi ile gündemi konuşmuşuz. Maalesef hepsi gerçekleşti. Ülkem adına üzgünüm” dedi.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle: