İmamoğlu’dan net mesaj: "Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar”

19.09.2025 21:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Ofisi hesabından, “Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak” mesajı yayımladı.

İmamoğlu’nun kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada aldığı 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası, istinaf mahkemesi tarafından kesinleşti. Kararın onanmasının ardından tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımında, “Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak” mesajı verdi.

 

