İmamoğlu’dan net mesaj:

İmamoğlu’nun kamuoyunda “Ahmak Davası” olarak bilinen davada aldığı 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası, istinaf mahkemesi tarafından kesinleşti. Kararın onanmasının ardından tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımında, “Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Milletin iradesi kazanacak” mesajı verdi.