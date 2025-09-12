İmamoğlu, duruşma arasında soruları yanıtladı: Emrah Şahan ve tutuklu gençler tepkisi

Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki duruşma arasında basına yaptığı açıklamada, 1 Temmuz olayları sonrası tutuklanan yedi gencin tahliyesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. İBB’ye yönelik soruşturmalar kapsamında ifade veren Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a yönelik sürece tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki duruşmaya verilen arada gazetecilerin kendilerine sorduğu soruları da yanıtladı. 1 Temmuz’da Saraçhane’deki olaylar sebebiyle tutuklanan ve dün serbest bırakılan yedi gencin tahliyesini duruşmaya ara verildiğinde öğrenen ve mutlulukla karşıladığını belirten İmamoğlu, “Gençlerin çıkması beni en çok sevindiren şey resmen yok yere esir tutuluyorlar. Bile bile bu olmaz, yargı bunu yapamaz. Yargı ‘Ekrem benim rakibim, gençler mitingine katılmasın’ diyemez” ifadelerini kullandı.

ŞAHAN TEPKİSİ: AHLAKSIZLIK DEĞİL Mİ?

İmamoğlu ile aynı gün İBB’ye yönelik ‘kent uzlaşısı’ soruşturması sebebiyle tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, bugün İBB’ye yönelik bir diğer soruşturma olan ‘mali soruşturma’ kapsamında da ifade verdi. İmamoğlu, Şahan’ın ‘mali soruşturma’ kapsamında ifade vermesine yönelik ise “Emrah’ı zorladıklarını görüyoruz. Her taraftan Emrah’la ilgili bir şeyler almaya çalışıyorlar. Bir suç çıkarmaya çalışıyorlar. Bu son gelişme, 'Başkaları serbest kalacak, Emrah kalmasın' çabası. Savcılık aynı. Ahlaksızlık değil mi bu?” yanıtını verdi. İmamoğlu, Şahan’ın sürecini Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e yönelik devam eden sürece benzetti.