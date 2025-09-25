Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu: ‘Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket’

25.09.2025 19:49:00
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri’den yayımladığı mesajla ülkedeki güven sorununa dikkat çekerek, “Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket ne de huzur” dedi.

İmamoğlu, sosyal medya ve çeşitli platformlarda yaptığı açıklamalarda, vatandaşların devlet kurumlarına ve iktidara olan güveninin düşük olduğunu vurguladı:

İmamoğlu’nun sözleri şöyle:

“Bu ülkenin %80’i yargıya güvenmiyor. 

Bu ülkenin %70’i eğitime güvenmiyor. 

Bu ülkenin %75’i TÜİK’e güvenmiyor. 

Kimse ekonomiye güvenmiyor. 

Devlet vatandaşa güvenmiyor.

Vatandaş devlete güvenmiyor. 

İktidar partisi kendine güvenmiyor.

İktidar ortakları birbirine güvenmiyor. 

Güven olmayan yerde ne refah olur ne bereket ne de huzur.  Bu düzeni değiştireceğiz.”

