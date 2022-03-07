İmamoğlu kadınlarla buluştu, manşet attı!

07 Mart 2022 Pazartesi, 13:32

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadın muhtarlar ve İBB kadın meclis üyeleriyle Saraçhane’deki ana yerleşkede bulunan Meclis Salonu’nda buluştu. Toplantıda, İBB tarihinin ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan yaptığı sunumla başladı.

KADINLARIN ORANI ÇOK DÜŞÜK

Kadının temsiliyle ilgili konuşan Arslan, kentte 962 mahallede sadece 146’sı mahalle muhtarının kadın olduğunu, İBB Meclisi’ndeki kadın üye oranın da yüzde 17,39 olduğu bilgilerini paylaştı. Göreve geldiklerinde, İBB’deki kadın yönetici ve çalışan istihdamının çok düşük seviyelerde olduğunu hatırlatan Arslan, bu kapsamda yaptıkları çalışmaları örneklendirdi.

İMAMOĞLU "MANŞET" ATTI

Toplantı sonrası katılımcılarla fotoğraf çektiren İmamoğlu’nun, “Manşet: İstanbul’un kadın muhtarları İmamoğlu’na diz çöktürdü” şeklindeki sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar İmamoğlu'nun bu sözlerinin yandaş medyaya bir gönderme olduğunu düşündüklerini belirtti.