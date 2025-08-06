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İmamoğlu: Kayyum '3 Ç' demek; çöp, çökme ve çürüme demektir

İmamoğlu: Kayyum '3 Ç' demek; çöp, çökme ve çürüme demektir

6.08.2025 23:43:00
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Haber Merkezi
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İmamoğlu: Kayyum '3 Ç' demek; çöp, çökme ve çürüme demektir

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum yönetimindeki Şişli'deki çöp yığınlarına atıfla bir açıklama yaptı ve "Kayyum '3 Ç' demek; çöp, çökme ve çürüme demektir" dedi.

Tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Resmi hesabı olan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Mevcut sistemin ve yaşadığımız dönemin en utanç verici uygulamalarından olan kayyum politikaları, “milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi” gündemine yakışmaz.

Kayyum “3 Ç” demek; çöp, çökme ve çürüme demektir.

Şişli’de sokakları dolduran çöpler,

Van’da çalışanları işten atarak belediyeye çökme uygulamaları,

Esenyurt’ta siyasi talimatların gölgesinde ve halktan uzaklaşmış belediyecilikte yaşanan çürüme…

Bu manzara, kayyum uygulamalarının eseridir.

Hemen vazgeçin bu kötülükten!

HERKES İÇİN

ÖNCE ADALET!

ÖNCE HÜRRİYET!"

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