İmamoğlu’ndan PES kongresine mesaj:

Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) kongresi Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetin de katıldığı kongrede, CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajı gösterildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI OTURUMUNDA İMAMOĞLU VURGUSU

Kongrenin “İlerici Belediye Başkanları” başlıklı panelinde; Roma, Paris, Barselona, Amsterdam ve Atina belediye başkanları konuştu. Konuşmaların ardından Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Karacsony’nin video mesajı gösterildi. Mesajında İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki gösteren Karacsony, şunları söyledi:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hukuksuzca hapse atıldığında ona destek olmak için bir arada durduk. Ekrem İmamoğlu'nun bu konuya verdiği önem popülizme karşı ilerici siyasi cevabın seçkincilik olamayacağı, onun "halkçılık" dediği, yani halkın gerçek sorunlarından yola çıkan ve bunları gerçekten yansıtan yerel yöneticiler olmasıdır.”

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIK KAMPANYASINA DESTEK

Bölgeler Komitesi'nin PES Grubu, Ekrem İmamoğlu'nu; cesareti, özgürlükleri, dayanışmayı ve eşitliği savunan yerel liderlere verilen Paweł Adamowicz Ödülü’ne aday göstermiş, birçok grup da İmamoğlu'na desteğini açıklamıştı. Karacsony’nin konuşmasının ardından panelin moderatörlüğünü yapan Avrupa Parlamentosu’ndan Celine Hervieu, İmamoğlu’nun adaylı kampanyası için hazırlanan broşürünü havaya kaldırarak PES delegasyonun adaylığa desteği için kürsüden çağrı yaptı.

EKREM İMAMOĞLU: İSTANBUL’A YAPTIĞINIZ ZİYARET HALKIMIZA MÜCADELEMİZDE YALNIZ OLMADIĞIMIZI GÖSTERDİ

İmamoğlu’nun Silivri’den PES’e gönderdiği video mesaj, Dilek İmamoğlu’nun konuşmasının ardından izletildi. İmamoğlu’nun video mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Sevgili dostlarım, değerli yol arkadaşlarım. Bugün aranızdan olamama rağmen İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı olarak Amsterdam’da buluşan tüm ilerici belediye başkanlarını en içten duygularımla selamlıyorum. Paris, Roma, Barcelona, İstanbul ve diğer Avrupa kentleri, demokrasiye duyduğumuz ortak bağlılıkla birbirine kenetlenmiştir. Sizlerin İstanbul'a yaptığınız ziyaret halkımıza, demokrasi mücadelemizde yalnız olmadığımızı göstermiştir. Dayanışmanız için teşekkür ediyorum. Bu ziyaretler adalet ve demokrasi mücadelesinin tüm dünyada paylaşıldığını halkımıza hissettirmektedir.

“MİLYONLARCA SEÇMENİN İRADESİ YARGI DARBELERİYLE YOK SAYILMAKTADIR”

Ne yazık ki Türkiye'de demokrasi en tehlikeli dönemlerinden birini yaşıyor. Mahkemeler artık adaletin aracı olmaktan çıkmış, demokratik muhalefeti bastırmak için kullanılan bir silaha dönüşmüştür. Benim gibi seçilmiş muhalefet belediye başkanları görevden uzaklaştırılmakta, uydurma yolsuzluk suçlamalarıyla hapse atılmaktadır. Bugün 17 belediye başkanı cezaevindedir. İstanbul'un ilçelerinin dörtte birinde seçilmiş yöneticiler görevden alınmış, yerlerine kayyumlar atanmıştır. Milyonlarca seçmenin iradesi yargı darbeleriyle yok sayılmaktadır. Ancak partimiz CHP, Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde bu hukuksuzluklara karşı direnmektedir. İstanbul dahil ülkenin dört bir yanında yüz binlerce kişinin katıldığı mitingler düzenliyoruz. Bu mitingler halkımızın değişim arzusunun en güçlü göstergesidir.

“CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUĞUM İÇİN CEZAEVİNDEYİM”

Bugün Türkiye nüfusunun yüzde 70’i muhalefet belediyeleri tarafından yönetilen kentlerde yaşamaktadır. Tüm engellemelere rağmen bu belediyeler şehirlerini modern kentlere dönüştürmek için gece gündüz çalışmaktadır. İstanbul da bu modelin en somut örneğidir. 16 milyonluk şehrimizde şeffaf yönetim, yeşil ve sosyal yatırımlar ayrıcalıklı bir azınlığa değil, tüm yurttaşlara hizmet eden bir anlayışla ‘İstanbul modeli’ni yarattık. Bu hizmet anlayışımız sayesinde tüm saldırılara ve manipülasyonlara rağmen İBB Başkanı seçildim. Ve işte bu yüzden aynı zamanda partinin cumhurbaşkanı adayı olduğum için bugün cezaevindeyim. Ama buradan size seslenirken umutsuzluk değil, umut taşıyorum. Çünkü manipüle edilmiş mahkeme kararları halkın iradesini asla silemez. Biz ilerici belediye başkanları olarak göstermeliyiz ki şehirler demokrasinin son kalesidir. Ve o kale ayakta kalacaktır.”

AYAKTA ALKIŞLANDI

Videonun sona ermesinin ardından salonda bulunanlar, İmamoğlu’nun mesajını bir dakika boyunca ayakta alkışladı. Özel ve beraberindeki CHP heyeti de video mesajı kongre salonundan takip etti.

ROMA BELEDİYE BAŞKANI GUALTİERİ: TÜRKİYE’DE OLUP BİTENLERİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Ardından yeniden söz alan Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin şunları söyledi:

“Hepinizle aynı duyguları yaşıyorum. Çok duygulandım, aynı zamanda şoke oldum. Aralarında cumhurbaşkanı adayı da olan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 17 belediye başkanının kanunsuz bir şekilde ve siyasi saikle alınmış bir karar sonucu hapse atılmış olması, inanılmaz ve kabul edilemez. Türk halkının değişim ve demokrasi istediği aşikarken bu durumu manipüle etmek için alınmış haksız bir karar. Ekrem İmamoğlu’nun da ‘İstanbul modeli’ adını verdiği iyi yönetişim modeli hepimize ilham oluyor. İşte bu nedenle elbette şehirlerimizdeki sorunları çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama Türkiye’de olup bitenleri de unutamayız, görmezden gelemeyiz. Ekrem de bizimle burada olmalıydı ama hapiste. Bu kabul edilemez. Ekrem’in özgürlüğü ve Türkiye’de demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadeleye sadece belediye başkanları olarak değil, sosyalist aile olarak ve demokrasiyi özdeğeri olarak benimseyen bütün belediyeler özelinde devam etmeliyiz. Birçok hükümet başkanının Erdoğan ile el sıkışıp bu durumu unutmasını ve bu durumla ilgili tek bir söz etmemesini kabul edemeyiz. Kendi başbakanımız da dahil. Sesimizi duyuralım, Türkiye’de demokrasiye destek verelim, Ekrem İmamoğlu’na destek verelim.”

Gualtieri, konuşmasının sonunda “Demokrasi için ayağa kalk” yazılı adaylık broşürünü havaya kaldırdı.