İmamoğlu’ndan Saraçhane çağrısı: “Bir adım geri atmıyorum”

Silivri Cezaevi’nde bir yıldır tutuklu bulunan İmamoğlu’nun mesajı, iletişimi için oluşturulan “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” sosyal medya hesabından paylaşıldı. Video, “Yol, ne kadar zorlu ve engebeli de olsa, gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum” notuyla yayımlandı.

— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) March 17, 2026

Videoda kendi sesinden mesajlara yer verilen İmamoğlu, “Yılmıyorum, korkmuyorum, bir adım geri atmıyorum. Yol ne kadar zorlu da olsa, gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Mesajın sonunda ise yurttaşlara çağrı yapıldı. Videoda “18 Mart 2026 İstanbul” ve “18 Mart gecesi Saraçhane’deyiz! 20.30” ifadeleri yer aldı.