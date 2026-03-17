Cumhuriyet Gazetesi Logo
İmamoğlu’ndan Saraçhane çağrısı: “Bir adım geri atmıyorum”

17.03.2026 23:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutukluluğunun birinci yıl dönümünde yayımlanan video mesajla yurttaşlara Saraçhane çağrısı yaptı.

Silivri Cezaevi’nde bir yıldır tutuklu bulunan İmamoğlu’nun mesajı, iletişimi için oluşturulan “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” sosyal medya hesabından paylaşıldı. Video, “Yol, ne kadar zorlu ve engebeli de olsa, gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum” notuyla yayımlandı.

Videoda kendi sesinden mesajlara yer verilen İmamoğlu, “Yılmıyorum, korkmuyorum, bir adım geri atmıyorum. Yol ne kadar zorlu da olsa, gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Mesajın sonunda ise yurttaşlara çağrı yapıldı. Videoda “18 Mart 2026 İstanbul” ve “18 Mart gecesi Saraçhane’deyiz! 20.30” ifadeleri yer aldı.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Saraçhane