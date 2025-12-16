İmamoğlu’nun diploma iptaline itiraz davası... Mahkemeden duruşma öncesi önlemler: 'İmamoğlu katılmak isterse gerekli kolaylık sağlansın'

Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi’nde açılan davada duruşma tarihi 15 Ocak 2026 saat 11.00 olarak açıklandı.

Duruşma gününün belli olmasının ardından, davanın görüleceği İstanbul Bölge 5. İdare Mahkemesi kolları sıvadı.

MAHKEMEDEN ÖNLEMLER

Mahkeme, İmamoğlu’nun 23 Mart’tan bu yana tutuklu olduğu Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yolladığı yazıda, İmamoğlu’nun duruşmaya katılmak istemesi halinde bu durumun tutanakla kayıt altına alınıp mahkemeye gönderilmesi ve İmamoğlu’nun duruşmaya katılması için gerekli olanak ve kolaylığın sağlanmasını talep etti.

Yine mahkeme tarafından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İdari İşler Müdürlüğü’ne yazılan müzekkerede, duruşma salonunun fiziki şartlarının yetersiz olması sebebiyle idare mahkemesi binasında uygun bir salonun duruşma düzenine uygun şekilde dizayn edilmesi, mikrofon bağlantısının oluşturulması ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istendi.

Mahkeme ayrıca, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na da bir yazı yollayarak duruşma günü mahkeme çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep etti.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu’nun avukatları, 6 Mayıs’ta İstanbul İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla İstanbul Üniversitesi’nin 18 Mart’ta İmamoğlu’nun lisans diplomasını iptal etmeye yönelik kararını “yürütmeyi durdurma” istemiyle mahkemeye taşımıştı.

Davaya bakan İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Mayıs'ta verdiği ara kararla İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’ndan ve üniversite rektörlüğünden iptal kararı ve yatay geçiş mevzuatlarına ilişkin 23 adet dosyayı kendilerine iletmelerini istemişti. Mahkeme, aynı zamanda üniversiteden, eksik ya da mevzuata aykırı hususların hangi açıdan diplomanın iptal edilmesine gerekçe olarak gösterilen ‘yokluk ve açık hata hali oluşturduğu’ durumunun ayrıntılı olarak izah edilmesini de talep etmişti.

Mahkeme, belgelerin 13 Haziran’a kadar kendilerine iletilmesini talep ederken üniversite, istenen 23 belge için mahkemeye bir yazı göndererek kararda istenen bilgi ve belgelerin temini için 30 günlük ek süre talep etmişti.

Haziran ayında açıklanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile üniversiteden belge talep eden mahkeme heyeti dağıtıldı. Üç kişilik heyetten mahkeme başkanı ve bir üyenin yeri değiştirildi. 21 Temmuz'da yayınlanan HSK ‘müstemir yetki kararnamesi’ kapsamında ise dağıtılan heyetten boşalan koltuğa yapılan yeni atamalar belli oldu.

Ancak mahkeme, atanan yeni üyeler görevlerine başlamadan 25 Temmuz'da mahkemeye atanan üç yedek üyenin oy birliğiyle aldığı karar kapsamında, İmamoğlu'nun avukatlarının diploma iptaline karşı yürütmeyi durdurma talebiyle açtığı davada 'yürütmenin durdurulması isteminin reddine' karar verdi.

Mahkeme kararında, yürütmenin durdurulabilmesi için işlemin uygulanması halinde 'telafisi güç ya da imkânsız zararların doğma riskinin bulunması gerektiğine' ve 'açıkça hukuka aykırı olması' gerektiğine vurgu yaptı. Ancak bu iki şartın birlikte gerçekleşmediği sonucuna vardı.

İmamoğlu’nun avukatları, itiraz için tanınan yedi günlük sürede nöbetçi heyetin verdiği ret kararının kaldırılması ve yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talep etti.

İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı ve İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 8 Aralık’taki son duruşmasında, mahkeme, idare mahkemesinde 15 Ocak’ta yapılacak duruşmanın sonucunun beklenmesine karar vererek davayı 16 şubat’a erteledi.

Diploma iptal kararının esastan görüşüleceği duruşmada karar çıksa dahi tarafların yüzüne okunmayacak. Daha sonra karar taraflara yazılı olarak tebliğ edilecek.