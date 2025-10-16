İmamoğlu'nun projesini sahiplendi: AKP'li Özlem Çerçioğlu, Bakan Göktaş'a anlattı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.10.2025 11:16:00
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı ve CHP'li belediyelere yayılan Kent Lokantası projesini AKP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kente ziyarete gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a anlattı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı ve yurttaşların takdirini kazanan Kent Lokantası projesi yurdun dört bir yanına yayıldı.

Yurttaşlar, 60-80 lira aralığında 4 çeşit yemek yiyebiliyor.

CHP'DEN AKP'YE GEÇTİ, PROJEYİ ÖVDÜ

CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kent Lokantası'nı kente ziyarete gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a anlattı.

O anlar sosyal medyada da gündem olurken yurttaşlar İmamoğlu'nu anımsatarak AKP'ye geçen Çerçioğlu'na tepki gösterdi.

