İmamoğlu'nun projesini sahiplendi: AKP'li Özlem Çerçioğlu, Bakan Göktaş'a anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı ve yurttaşların takdirini kazanan Kent Lokantası projesi yurdun dört bir yanına yayıldı.
Yurttaşlar, 60-80 lira aralığında 4 çeşit yemek yiyebiliyor.
CHP'DEN AKP'YE GEÇTİ, PROJEYİ ÖVDÜ
CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kent Lokantası'nı kente ziyarete gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a anlattı.
O anlar sosyal medyada da gündem olurken yurttaşlar İmamoğlu'nu anımsatarak AKP'ye geçen Çerçioğlu'na tepki gösterdi.