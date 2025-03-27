‘İmamoğlu protestoları’ araştırması: Toplumun yüzde 73’ü haklı buluyor!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 22:02

Güncelleme: 27.03.2025 - 22:02

Araştırma şirketi KONDA, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan süreçteki kamuoyu algısını ölçtü.

24-25 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre halkın yüzde 21’i eylemleri haklı bulurken, yüzde 52’si düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor.

Böylece toplamda halkın yüzde 73'ü protestoları haklı buluyor. Protestoları haklı bulmayanların oranı ise sadece yüzde 27 ölçüldü.

19 Mart 2025’te Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanma, sokak eylemleri ile devam eden sürece dair 24 – 25 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz araştırmanın detaylı analiz raporu KONDA Barometresi abonelerine iletildi.

Araştırma bulgularına göre;

-… pic.twitter.com/3lBQA18mzq — Konda Araştırma (@kondaarastirma) March 27, 2025

"Eylemlere hak verip vermemek” ve “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının doğru veya yanlış bulunması “sorularının çapraz analiziyle hazırlanan grafiğe göre sonuçlar şöyle:

Araştırmaya katılanların;

-Yüzde 21’i eylemleri haklı buluyor.

-Yüzde 52’si düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor.

-Yüzde 27’si ise eylemler haksızdır diyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını DOĞRU bulanların;

-Yüzde 3’ü eylemleri haklı buluyor.

-Yüzde 32’si düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor.

-Yüzde 65’i ise eylemler haksızdır diyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını YANLIŞ bulanların;

-Yüzde 43’ü eylemleri haklı buluyor.

-Yüzde 56’sı düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor.

-Yüzde 2’si ise eylemler haksızdır diyor.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına dair FİKRİM YOK diyenlerin;

-Yüzde 5’i eylemleri haklı buluyor.

-Yüzde 65’i düzeni bozmadıkça eylemlere hak veriyor.

-Yüzde 30’u ise eylemler haksızdır diyor.