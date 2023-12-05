İmamoğlu'ndan Erdoğan'a tepki... 'İstanbul senin tapulu malın değil'

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) özkaynaklarıyla aldığı 252 metrobüsün İETT envanterine girmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 300 metrobüs kredisi almak için imza atmadığını hatırlatarak “Bu kıskançlık nedir? Sanki 2019’da kazandığımız o seçimde, birisinin tapulu malını elinden aldık. Bu senin tapulu malın değil” dedi.

İmamoğlu katıldığı canlı yayında da Trabzonspor galibiyeti sonrası Kayserisporlu futbolculara prim sözü veren Bakan Mehmet Özhaseki’ye tepki göstererek “İşini yapsın. Maçtan sonra prim dağıtmasın. Şehircilik bakanlığı yapsın” dedi.

İmamoğlu, AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için “Belediye başkanı formundan, Ekrem İmamoğlu’na laf yetiştirme formuna dönüştü. Kendine de yazık etti” dedi. l