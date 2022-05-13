İmamoğlu'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: 'İstanbul'un kaybedilmesiyle başlayan...'

13 Mayıs 2022 Cuma, 09:54

Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi. CHP İstanbul İl binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bina önünde açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: