İmamoğlu'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: 'İstanbul'un kaybedilmesiyle başlayan...'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onaması hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "İstanbul'un kaybedilmesiyle başlayan ve her gün acımasız bir şekilde hukuksuz müdahalelerle devam eden anlayışın bir sonucudur" dedi.
Yargıtay, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı. Yargıtay'ın kararına göre, Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı ceza onanırken yargılandığı 2 dava ise düşürüldü. Kaftancıoğlu'nun cezası onanan 3 davada aldığı cezaların toplamının ise 4 yıl 11 ay olduğu belirtildi. CHP İstanbul İl binasına gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bina önünde açıklama yaptı.
İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- "Yine siyasi bir şekilde karar verilen ve hapis yatan pırıl pırıl arkadaşlarımızın da özgürlükleri için mücadeleyi demokratik bir biçimde milletimizle beraber vermeye devam edeceğimizi tekrar sizinle paylaşmak isterim.
- Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili karar, İstanbul seçimlerinin kazanılmasıyla ilgili midir" sorusuna İmamoğlu, Tabii ki... Yani hedefinde bir avuç insanın. Çünkü kararı veren o bir avuç insan. Biz hukukun içerisinde, hukuk sisteminin içerisinde çok dürüst ve hukukun gereğini yapan, yapmak isteyen yargıçların, savcıların da olduğunu biliyoruz. Dilerim bu iş sona erer. Ama bugün verilen bu kararın kıymetli yol arkadaşım Canan Kaftancıoğlu'nun da az önce bahsettiğim ilkeler doğrultusunda siyasi mücadelesini yapan bir yol arkadaşım olduğunun altını çizerek elbette bunun altında İstanbul'un kaybedilmesiyle başlayan ve her gün acımasız bir şekilde hukuksuz müdahalelerle devam eden anlayışın bir sonucudur.
- Genel başkanımızın da dün ifade ettiği gibi 21 Mayıs'ta Bursa'da ilan ettiği milletimizle buluştuğu buluşmalardan bir tanesini İstanbul'da yapma kararı aldı. Başta Sayın Genel Başkanımızın ki hak,hukuk,adaletin simgesi haline gelmiş olan genel başkanımızın Cumhuriyet Halk Partimizin ve bizlerin yol yürüyüşünün tek bir amacı vardır; o da bu ülkede eşitliğin, özgürlüğün, hukukun tesis edilmesidir."
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