İmamoğlu’ndan Seyhan adayı Tekin’e destek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Adana Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin’i desteklediğini belirterek başarılar diledi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.03.2024 - 18:53
İmamoğlu’ndan Seyhan adayı Tekin’e destek
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin ile birlikte bir video paylaşımında bulundu. İmamoğlu paylaşımda yaptığı konuşmasında, “Oya Tekin Başkanımızla İstanbul’da buluştuk, Adana’yı konuştuk. Adana’yı elbette çok seviyorum, elbette Zeydan Başkanıma başarılar diliyorum. İnanıyorum ki Adana’nın bir çok ilçesinde mevcudun üzerine ilçe koyacak derecede başarı elde edeceğiz. Bu noktada hem bir kadın adayımız olarak hem de Seyhan’a güzel hizmetler vereceğini hissettiğim birlikte üzerine konuştuğumuz süreçte çok başarılı olacağına inandığım Oya Tekin Başkanıma da başarılar diliyorum. Yolu açık olsun. Önümüzdeki 5 yılda Seyhan’la ilgili de elimizden gelen bütün deneyimimizle Oya Tekin Başkanımla iş birliği yapma arzusunda oluruz. Birlikte çok güzel işlere imza atarız. Oya Tekin Başkanımı destekliyoruz” dedi. 



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