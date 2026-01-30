İmar skandalına yargı ‘Dur’ dedi

İzmir’in Menemen ilçesinin Koyundere Mahallesi’nde “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”nde “zemin+4 kat ve 22 bağımsız bölüm” olarak kararlaştırılan yapı, AKP’li Menemen Belediyesi’nin verdiği ruhsatla bir anda “bodrum+ zemin+9 kat toplam 11 katlı ve 53 daireli” bir dev kütleye dönüştü. Mülk sahibi ile firma arasında imzalanan sözleşmede yasal sınırlara uygun olarak zemin artı 4 katlı, toplam 22 bağımsız bölümden oluşan bir bina yapılması konusunda el sıkışıldı. Ancak inşaat başladığında, Menemen Belediyesi tarafından 27 Mart 2024 tarihinde düzenlenen yapı ruhsatı, sözleşmedeki 4 kat, 11 kata, 22 daire de bir anda 53 daireye kadar yükseldi.

‘EMSAL KATLEDİLMİŞ’

Arsa sahibinin Menemen Belediyesi’ne yaptığı itirazların cevapsız kalması üzerine dosya İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne taşındı. Mahkemece atanan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, imar mevzuatının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi. Raporda, bölgedeki yasal emsal değerinin 1.20 olmasına rağmen sınırı 3 kat aştığı, sözleşmedeki daire sayısının 2 katından fazlasına çıkarıldığı ve inşa edilen yapının yasal sınırı 964 m² olması gerekirken yaklaşık üç katına 2 bin 935 m²’ye çıkarıldığını bildirdi. Bilirkişi ayrıca ruhsata dayanak teşkil eden imar durum belgesinin tarih ve sayı içermediği, hukuken sakat olduğunu bildirdi. Mahkeme de bilirkişi raporundaki bulgulara göre “mülkiyet hakkı ve kent suçu” işlendiğini bildirerek yüzde 90’ı biten binanın inşaatının durdurulmasına karar verdi. Belediye ve müteahhit firmanın bu karara yaptığı itiraz ise İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi tarafından “kararın usul ve hukuka uygun olduğu” gerekçesiyle kesin olarak reddedildi.

Karar sonrası belediyenin inşaatı mühürlemesi gerekirken bir işlem yapılmadığını hatta inşaatın sürdüğünü aktaran avukat Heval Yıldız, “Bu dosyada mesele yalnızca bir bina ya da bir parsel meselesi değildir. Asıl sorun, Menemen’de yürürlükte bulunan imar planlarının ve planlama esaslarının uygulamada göz ardı edilmesi, emsal ve yapılaşma koşullarının aşılması suretiyle kent düzenini doğrudan etkileyen bir yapılaşma pratiğinin ortaya çıkmış olmasıdır. İmar mevzuatının, planlama ilkelerinin ve mülkiyet hakkının bu şekilde yok sayılması halinde, Menemen’de telafisi mümkün olmayan zararlar doğmaktadır. Bu nedenle idari yargının verdiği bu karar Menemen’in kent hukuku ve imar planları açısından da son derece önemlidir” dedi.