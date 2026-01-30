Ordu Altınordu ilçesindeki eski çöp alanının imara açılmaması için başlatılan direniş devam ediyor. Durugöl Platformu bileşenleri, yapılaşmaya karşı tepkilerini bu kez banklarda kitap okuyarak dile getirdi. Kentin en işlek noktasında yapılan farkındalık eylemi, esnafın ve yoldan geçen yurttaşların alkışlarıyla destek buldu.
İmar tehdidine karşı sessiz çığlık
30.01.2026 04:00:00
Cemil Ciğerim
Ordu’nun Altınordu ilçesinde eski çöp alanının imara açılmasına karşı mücadele sürüyor. Durugöl Platformu üyeleri, kentin en işlek noktasında banklarda kitap okuyarak sessiz bir protesto gerçekleştirdi.
