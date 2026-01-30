İmar tehdidine karşı sessiz çığlık

Ordu Altınordu ilçesindeki eski çöp alanının imara açılmaması için başlatılan direniş devam ediyor. Durugöl Platformu bileşenleri, yapılaşmaya karşı tepkilerini bu kez banklarda kitap okuyarak dile getirdi. Kentin en işlek noktasında yapılan farkındalık eylemi, esnafın ve yoldan geçen yurttaşların alkışlarıyla destek buldu.