İnan Güney’e memleketinden destek: 'Mayamız sağlam'

Bu sabah Beyoğlu Belediyesi’ne yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e memleketi Sivas’tan destek geldi.

Güney hemşehrilerinin destek videosunu paylaşırken, “Bizim mayamız sağlam. Sivaz Zara'dan sesimize ses olan, emanete sahip çıkan, demokrasi ve adalet için haykıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.