Cumhuriyet Gazetesi Logo
İnan Güney’e memleketinden destek: 'Mayamız sağlam'

İnan Güney’e memleketinden destek: 'Mayamız sağlam'

15.08.2025 21:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İnan Güney’e memleketinden destek: 'Mayamız sağlam'

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alınmasının ardından memleketi Sivas Zara’dan gelen destek mesajlarını paylaştı. “Demokrasi ve adalet için haykıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Bu sabah Beyoğlu Belediyesi’ne yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e memleketi Sivas’tan destek geldi.

Güney hemşehrilerinin destek videosunu paylaşırken, “Bizim mayamız sağlam. Sivaz Zara'dan sesimize ses olan, emanete sahip çıkan, demokrasi ve adalet için haykıran hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.

İlgili Konular: #İnan Güney