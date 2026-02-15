İndirim için geceden çadır kurup 8 saat yağmur altında beklediler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir AVM’deki mağaza Ramazan ayı yoğunluğunu açılış heyecanıyla yaşadı. ‘365 gün hesaplı fiyat’ politikasıyla temel gıda, bakliyat ve sahur, iftar sofralarının vazgeçilmez ürünlerinde uygun fiyatlı koliler ve paket seçenekleri satışa sunuldu. Mağazasının indirim fırsatlarından yararlanmak isteyen binlerce kişi, açılıştan yaklaşık 8 saat önce alışveriş merkezi otoparkı ve mağaza önünde toplandı. Bazı yurttaşlar araçlarında uyurken, bazıları kamp çadırı kurarak sabahladı. Yağışlı havaya rağmen dağılmayan kalabalığın oluşturduğu kuyruk ise yaklaşık 1 kilometre uzunluğuna ulaştı. Gece boyunca sıra bekleyen yurttaşlardan bazıları ısınmak için ateş yakarken, bazıları battaniyelere sarılarak yağmur altında bekledi. Mağaza yetkilileri ise yurttaşlara sıcak çorba, yağmurluk ve şemsiye dağıtarak destek sağladı. Sabah saatlerinde kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk arttı. Özellikle teknoloji, şarküteri, beyaz ve kırmızı et ile temel gıda reyonlarında hareketlilik yaşanırken, indirimli ürünlere ulaşmak isteyen yurttaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. İlk gelen bin kişi bin liralık hediye çeklerini alarak alışverişe başlarken, en çok ilgiyi oyun konsolları ve cep telefonları gördü. Uzun süre bekleyen vatandaşlar, kampanyanın yoğun ilgi görmesine rağmen memnun olduklarını dile getirdi.

"GECEDEN KAMP KURMAYI DÜŞÜNDÜK"

Sabah saatlerinden itibaren sırada bekleyen Halil Varol, "Sabah saat 05.00 sıralarında kalktık geldik. Saat 09.00’da açılacağını söylediler. Bizde erkenden yerimizi alalım istedik" derken Okan Altun, "7-8 arkadaş 23:00-00.00 sıralarında geldik. Geceden kamp kurmayı düşündük ve alacağım ürüne 10 -15 bin lira indirimle sahip olabiliyorum. Çadır kurmaya değer" dedi.

"BU İNDİRİM KAÇMAZ, NORMALDE FİYATLAR İKİ KATI"

İndirimden yararlanmak için erken saatlerde gelen Cem Ayvaz, "Bu indirim kaçmaz, normalde fiyatlar iki katı o sebeple ben erken gelmek mantıklı. Alacağımız ürünler normalde 46 bin lira olsa rahat 28 bin kira kardayız" derken Aykut Öztürk, "Ben sabah 05:30’da geldim. Fiyatlar gayet güzel. Normalde 30 bin bandında olan bir ürün burada 19 bin lira civarında" diye konuştu.

"SABAH SAAT 06.00’DA GELDİK, PARAMIZIN YETTİĞİ KADAR ALACAĞIZ"

Ramazan alışverişi için mağaza açılışına gelen Çınar Aksoy, "Sabah saat 06.00’da geldik. Yağ, un, şeker açıkçası paramızın yettiği kadar alacağız" derken Cenk Aşkın, sabahın erken saatlerinde indirimli ürün almak için İstanbul’dan geldiğini aktardı.

"AÇILIŞIMIZI DUYAN SAKARYA HALKI BÜYÜK ÖNEM VERDİ"

Şirket yöneticisi Uğur Ekiz, "13. Şubemizi Sakarya’da açmış bulunmaktayız Ramazan’ın bereketiyle birlikte 365 gün hesaplı alışveriş anlayışını şehirle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan dolayısıyla da özellikle kırmızı et, gıda grubunda güzel bir açılış yaptık. İlk bin kişiye bin lira hediye çekilişi ile açılışlarımıza devam ediyoruz. Özellikle dünya markası ürünlerle ve büyük kampanyalara müşterilerimizin teveccühü bulunmaktadır. Açılışımızı duyan Sakarya halkı büyük önem verdi. Her açılışımızda olduğu gibi bu açılışta da dünya markalarını, teknolojik ürünleri, oyun konsolları ve benzeri bütün ürünlerde kampanyalarımız oldu" şeklinde konuştu.