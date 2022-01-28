İnfazın ardından olay iddia: Ece Erken isim verdi, isyan etti
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi. Ece Erken, olayın ardından açıklama yaparak hastanenin 5 dakikalık mesafede olduğunu, ambulansın neden geç geldiğini sordu. Erken, "Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli zanlıların yakalanması için ne bekliyorsunuz?" dedi.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.
'HASTANE' İDDİASI
Acı olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ece Erken, en yakın hastane arabayla 5 dakikalık mesafede olduğunu iddia etti. Erken, "Saat 02.00'da trafikte yok ve ambulans 40 dakikada geliyor. Kocam kan kaybından ölüyor" dedi.
"NE BEKLİYORSUNUZ?"
"Soysuz cani katillerin yakalanmasını sonra da bu ambulans gecikme saatini istiyorum" diyen Erken, "İki zanlı yakalandı peki Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli zanlıların yakalanması için ne bekliyorsunuz?" diye sordu.
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