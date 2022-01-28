İnfazın ardından olay iddia: Ece Erken isim verdi, isyan etti

28 Ocak 2022 Cuma, 17:54

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu hayatını kaybetti.

'HASTANE' İDDİASI

Acı olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ece Erken, en yakın hastane arabayla 5 dakikalık mesafede olduğunu iddia etti. Erken, "Saat 02.00'da trafikte yok ve ambulans 40 dakikada geliyor. Kocam kan kaybından ölüyor" dedi.

"NE BEKLİYORSUNUZ?"

"Soysuz cani katillerin yakalanmasını sonra da bu ambulans gecikme saatini istiyorum" diyen Erken, "İki zanlı yakalandı peki Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman isimli zanlıların yakalanması için ne bekliyorsunuz?" diye sordu.