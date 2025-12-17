İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi’25 İstanbul’da gerçekleştirildi

Social Business Global iş birliği ve Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi’25, 12 Aralık 2025 Cuma günü Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Zirve, farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle iş dünyası temsilcilerini, akademisyenleri ve girişimcileri bir araya getirdi.

“İNOVASYONU VE GİRİŞİMCİLİĞİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Zirvenin organizatörü ve ilk oturumun moderatörü Uzm. Biyolog ve Siyaset Bilimci Ekin İlgün, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Sosyal girişimcilikten inovasyona, Türkiye’nin önde gelen markalarından alanında uzman akademisyenlere kadar birçok ismi üniversiteli gençlerle buluşturmak çok keyifliydi. İnovasyonu ve girişimciliği konuşmaya ve anlatmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Geçen sene Ankara İnovasyon ve Girişimcilik Zirvesi’nde binlerce gençle buluşmuştuk. Bu sene İstanbul ile açılışı yaptık, devamının gelmesini düşünüyorum.”

“SOSYAL GİRİŞİMLER BAĞIŞLA DEĞİL, İŞ BİRLİKLERİYLE BÜYÜR”

Boğaziçi Üniversitesi Social Media Labs Yönetim Kurulu Üyesi, C-Level Pazarlama ve Marka Stratejisti ve Dijital İçerik Üreticisi Arda Kallen, sosyal girişimlerin sürdürülebilirliği konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal girişimlerin yalnızca bağış veya sponsorluk ekseninde desteklenmesi, yaratılabilecek etkiyi sınırlıyor. Markaların bilgi birikimi, tedarik zinciri, iş ortaklıkları ve güçlü kurumsal network’lerini sosyal girişimlerle paylaşması, ölçeklenme açısından kritik bir kaldıraç oluşturuyor.”

Kallen konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün uluslararası etki yaratan birçok yapı, küçük ve yalın fikirlerle yola çıktı. Sosyal girişimlerin amacı kâr değil etkidir ancak bu etkinin sürdürülebilirliği için güçlü gelir modelleri şarttır. Küresel araştırmalara göre sosyal girişimlerin yüzde 60’ından fazlası ilk üç yıl içinde finansal sürdürülebilirlik sorunu nedeniyle kapanıyor.”

“BAĞIŞLAR, KULLANICI ADINA MARKALAR TARAFINDAN YAPILIYOR”

Hangel.org App Sosyal Girişimcisi İsmail Hilmi Adıgüzel, Hangel uygulamasını şu sözlerle anlattı:

“Hangel uygulaması üzerinden kullanıcılar, alışveriş yaptıkları markalar aracılığıyla seçtikleri sivil toplum kuruluşlarına ceplerinden ekstra para çıkmadan bağış yapabiliyor. Bağışları, markalar sizin adınıza seçtiğiniz STK’lara kendileri yapıyor.”

“169 YILDIR ANADOLU TOPRAKLARINDAYIZ”

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Feriha Kuyumcu’nun moderatörlüğünde konuşan Siemens Dijital Endüstri SAC Grup Yöneticisi Aykut Teker, şunları söyledi:

“Siemens olarak 169 yıldır Anadolu topraklarındayız. Dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü bir iş ortağıyız. Endüstriyel otomasyon, akıllı altyapılar ve dijital sağlık çözümleriyle verimliliği artırıyoruz.”

“UYGUN FİYATLI BİLETİN ARKASINDA TEKNOLOJİ VAR”

CC Management YK Başkanı Can Çobanoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda konuşan Pegasus Havayolları Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Fındık, şu ifadeleri kullandı:

“Pegasus’un uygun fiyatlı uçak bileti sunabilmesinde teknolojinin çok büyük katkısı var. Yapay zekâyı birçok farklı alanda aktif olarak kullanıyoruz.”

“GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNÜ KURUMSAL YAPIYLA AÇILIR”

“Düşüş” kitabının yazarı Prof. Dr. Seda Ünsar, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kalkınma oranı yüksek, verimli kurumsal yapılarda girişimciliğin önü açıktır. Verimsiz, yeniden dağıtımcı ve kalkınma oranı düşük sistemlerde ise girişimciliğin önü kapalıdır.”

“ASLA VAZGEÇMEYİN”

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, gençlere şu mesajı verdi:

“Girişimci bir ruha sahip olmak için ısrarcı bir yapıya sahip olmak gerektiğine inanıyorum. Asla vazgeçmeyin, sevdiğiniz ve istediğiniz işin peşinden gidin. Değerlendirmelerinizi mutlaka veriye dayandırın. Bu topraklardan marka çıkar.”

“SERMAYEYE ERİŞİM KRİTİK”

GG Holding YK Başkanı ve Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği Başkanı Güven Güleşce ise şunları söyledi:

“Girişimciliğin gelişmesi için sermayeye erişimin kolaylaştırılması kritik önemde. Yapay zekâ, enerji ve teknoloji destekli sağlık sektörlerinde çok büyük fırsatlar var.”

“ÖZGÜN İLETİŞİM FARK YARATIR”

Topluluk önünde konuşma ve iletişim uzmanı Erhan Ali Yılmaz, konuşmasında şu vurguyu yaptı:

“Yapay zekânın insanın yapabildiği birçok şeyi kopyalayabildiği bir dünyada, insani özellikler ve özgün iletişim gençlerin hayatında fark yaratacak en kritik yetkinliklerdir.”