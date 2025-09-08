İnternet bant genişliği daraltması yaklaşık 21 saat sonra sona erdi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kayyum olarak görevlendirdiği Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na pazartesi günü gitme kararı sonrası, pazar akşamı il binası önünde partililer ve yurttaşlar nöbete başlamıştı.

Protestoların artması üzerine Sarıyer başta olmak üzere 6 ilçede her türlü eylem ve gösteri 10 Eylül Çarşamba gününe kadar yasaklandı. Yasak kararının ardından polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nı abluka altına aldı.

Pazar akşamı binanın çevresinde polis ile yurttaşlar arasında arbede yaşandı. Müdahalede milletvekilleri de dahil olmak üzere çok sayıda kişi biber gazıyla etkilenirken, olaylar sırasında internet bant genişliği daraltması uygulanarak sosyal medyaya erişim güçleştirildi.

Uygulama, Gürsel Tekin’in il binasına polis eşliğinde gelmesi ve ayrılmasıyla sona erdi.

Engelli Web İfade Özgürlüğü Derneği'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Dün başlayan ve İstanbul'u etkileyen bant genişliği daraltması yaklaşık 21 saat sonra sona erdi. İnternet servis sağlayıcıları arasında farklılıklar olmakla birlikte, bağlantıların ilerleyen saatlerde normale dönmesini bekliyoruz."