İnterpol arıyordu: Aşırı sağcı parti lideri Balıkesir’de çıktı!
Kuzey Makedonya'da iki cinayetten aranan aşırı sağcı parti lideri, Balıkesir'de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp yakınlarında 14 yaşındaki Vanja Gjorchevska ve 74 yaşındaki Panche Zhezhovski'yi öldürdüğü iddiası ile aranan Ljupco Palevski, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı.
İnterpol tarafından arandığı öğrenilen Palevski'nin Makedonya'da aşırı sağcı olarak tanımlanan Desna Partisi’nin lideri olduğu biliniyor.
Şüpheli Palevski'nin Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri Türkiye bağlantılarını da araştırıyor.
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