Interpol, kırmızı bültenle aranan Rönesans Rezidans davası firari sanığı Hüseyin Yalçın Coşkun'un ölümünü doğruladı

ANTİS Yapı tarafından inşa edilen ve "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Hatay Antakya'daki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılmıştı.

Enkaz altında kalanlar arasında Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da bulunduğu 269 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi ise yaralanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilcisi Büyükelçi Devrim Öztürk'ün de aralarında olduğu 59 kişiye ise hala ulaşılamadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu ve Ayhan Karan, kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu, şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile müteahhidin kardeşi olan statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, ancak aylardır yakalanamayan Coşkun'un Sırbistan'da hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

İNTERPOL ÖLÜM BELGESİNİ GÖNDERDİ

Interpol'ün sanık Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçiliği'ne gönderdiği belgeye ulaşıldı.

Belgede, Coşkun hakkında uluslararası yakalama kararı bulunduğu, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, Coşkun'un oğlu Ege Coşkun'un da babasının ölümünü doğruladığı kaydedildi.

Öte yandan, Korkuteli/Bozova Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"UYAP üzerinden alınan güncel aranıyor kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, Hüseyin Yalçın Coşkun isimli şahsın, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi ve Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından UYAP sistemi üzerinden arandığı; ancak şahsın 4 Haziran 2025 tarihinde vefat ettiği, Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden yapılan kontroller sonucu tespit edilmiştir. Söz konusu şahsın kolluk tarafından halen aranması durumunda iş, güç ve zaman kaybı yaşanacağından, adı geçen şahsın öldüğünü bilgilerinize arz ederim."