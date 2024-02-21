Interpol tarafından aranıyordu, Türkiye'de yakalandı!
İzmir'de, Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan C.A., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da "uyuşturucu madde ticareti" suçuna karışan, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve İzmir'de suç faaliyetinde bulunduğu öğrenilen C.A.'nın adresini tespit etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!
Interpol Daire Başkanlığı tarafından hakkında uluslararası "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bülten ile arandığı öğrenilen C.A., polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.
Göz Atın
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen C.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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