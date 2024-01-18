Kırmızı bültenle aranıyordu... IŞİD üyesi Eskişehir'de yakalandı!

Eskişehir'de, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü IŞİD mensubu gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:58
Kırmızı bültenle aranıyordu... IŞİD üyesi Eskişehir'de yakalandı!
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, IŞİD'in silahlı kanadı içinde eylem ve faaliyette bulunan, örgütün "Daşisa" listesinde adı geçen ve kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu M.İ.A.A.'nın Eskişehir'de olduğu tespit edildi.

M.İ.A.A., ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 38 bin lira ve 200 dolar ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan M.İ.A.A.'nın, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.


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