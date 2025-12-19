Cumhuriyet Gazetesi Logo
İntihar mı, kaza mı... Eski milli basketbolcu Kemal Baksi, balkondan düşerek yaşamını yitirdi!

İntihar mı, kaza mı... Eski milli basketbolcu Kemal Baksi, balkondan düşerek yaşamını yitirdi!

19.12.2025 10:03:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
İntihar mı, kaza mı... Eski milli basketbolcu Kemal Baksi, balkondan düşerek yaşamını yitirdi!

İzmir’de eski milli basketbolcu ve iş insanı Kemal Baksi, 4’üncü kattaki dairesinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Donanmacı Mahallesi 1743 Sokak’ta dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; eski milli basketbolcu ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Kemal Baksi, henüz belirlenemeyen bir nedenle ikamet ettiği apartmanın 4’üncü katındaki dairesinin balkonundan beton zemine düştü.

Baksi’nin düştüğünü gören çevredeki yurttaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığı belirlenen Baksi’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ambulansla İzmir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Baksi, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Baksi’nin ölüm haberi, spor camiası ve yakınlarını yasa boğdu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Baksi’nin balkondan düşme nedeninin henüz netleşmediği öğrenilirken, polis ekiplerinin intihar ihtimali üzerinde durduğu belirtildi.

Baksi’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #İzmir #Balkon #basketbol #İş İnsanı

İlgili Haberler

'Balkondan düşen' Ece Kılıçaslan'ın ölümüne ilişkin keşif incelemesi yapılacak: Düşme mi, cinayet mi ortaya çıkacak!
'Balkondan düşen' Ece Kılıçaslan'ın ölümüne ilişkin keşif incelemesi yapılacak: Düşme mi, cinayet mi ortaya çıkacak! Ece Kılıçaslan’ın 2022’de balkondan düşerek yaşamını yitirdiği olaya ilişkin davada mahkeme heyeti değişti. Yeni heyet olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.
Evde unuttuğu anahtar sonu oldu: Çatıdan balkona hortumla inmek isterken hayatını kaybetti
Evde unuttuğu anahtar sonu oldu: Çatıdan balkona hortumla inmek isterken hayatını kaybetti Antalya’da evde unuttuğu anahtar yüzünden ikametine giremeyen futbol okulu işletmecisi ve amatör takım teknik direktörü Alperen Coşar, binanın çatısından 3. kattaki dairesine inmek için güneş enerjisi paneline bağladığı hortumun kopması sonucu beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.
Balkonda oynarken düşen 2 yaşındaki Veysel ağır yaralandı
Balkonda oynarken düşen 2 yaşındaki Veysel ağır yaralandı Bursa İnegöl’de 2 yaşındaki Veysel E., evinin 2'nci katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı; küçük çocuk hastanede tedaviye alındı.