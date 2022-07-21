Irak milletvekilleri Türkiye'ye karşı harekete geçti: Diplomatik ve ticari ilişkiler kesilsin

21 Temmuz 2022 Perşembe, 18:20

Irak'ta bir grup milletvekili, Türkiye ile diplomatik ve ticari ilişkilerin kesilmesi için parlamentoya bir önerge sunacaklarını bildirdiler.

Milletvekilleri ayrıca, Irak hükümetine çağrıda bulunarak "Türkiye ile "ticari ilişkileri sonlandırılmasını ve Türk ürünlerinin boykot edilmesini" talep etti.

Milletvekili Muhammed el Nuri, bazı meslektaşlarıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin ihlallerine fiilen yanıt verilmesini istiyoruz. Türk büyükelçisinin sınır dışı edilmesini ve Irak'ın Ankara büyükelçisinin geri çağrılmasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Muhammed el Nuri, "Irak-Türkiye ilişkilerini yeniden düzenlemek için bir yasa tasarısı sunacağız. Olağanüstü oturuma devam edeceğiz. 100'ün üzerinde imza topladık ve önergeyi en kısa sürede sunacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Dün Irak'ın Duhok vilayetinin Zaho ilçesinin Derkar kasabasına bağlı "Perex turistik köyü" öğlen saatlerinde saldırıya uğradı.

Turistik köye isabet eden dört top mermisi sonucunda 9 kişinin öldüğü, 31 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Terör destekçisi ve bağlı yayın organları başta olmak üzere bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye'nin "Dohuk'ta düzenlediği bombardımanla sivilleri hedef aldığı" iddia edildi.

Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin olarak "Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.