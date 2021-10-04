İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

DHA
04 Ekim 2021 Pazartesi, 07:18
İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem
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 AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, İran'ın Dezful kentinde saat 05.39'da yerin 35.10 km derinliğinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 


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