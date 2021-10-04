İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, İran'ın Dezful kentinde saat 05.39'da yerin 35.10 km derinliğinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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