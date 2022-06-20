İran'dan Türkiye açıklaması: Son yıllarda Türkiye ile en iyi ilişkilere sahibiz

20 Haziran 2022 Pazartesi, 12:53

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Said Hatipzade, Suriye'ye yönelik uygulanan yaptırımları bir "zulüm" olarak niteledi.

Hatipzade, "Suriye halkına yönelik yaptırımlar zulümdür. ABD ve onun ortakları, yıllarca paralı askerlerin aracılığıyla Suriye hükümetini devirmeye çalıştı, ancak Suriye halkının direnişi karşısında başarısız oldular" ifadesini kullandı.

'SON YILLARDA TÜRKİYE İLE EN İYİ İLİŞKİLERE SAHİBİZ'

Said Hatipzade, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ziyareti ile ilgili olarak, "Bölgedeki en önemli konularımızdan biri Türkiye ile iş birliğidir. Son yıllarda Türkiye ile en iyi ilişkilere sahibiz" açıklamasında bulundu.

Hatipzade, "İki taraf bu ziyaretin gerçekleşmesi için uygun bir zaman bulmaya çalışıyor. Abdullahiyan'ın, Türkiye ziyaretinin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünüyorum" dedi.

'TÜRKİYE İLE SURİYE KONUSUNDA BAZI ANLAŞMAZLIKLAR VAR'

Said Hatipzade, İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi olmasının yanı sıra "çok katmanlı ve stratejik" olduğunu da dile getirdi.

Hatipzade, Türkiye'nin, Suriye'deki terör yuvalanmalarına yönelik olası operasyonlarına ilişkin, "Medya kuruluşları tarafından yapılan suçlamalar cevap vermeye değmez. Suriye konusunda bazı anlaşmazlıklar var ve bu meseleyi Astana süreci gibi mekanizmalar yoluyla çözmeye çalıştık" diye konuştu.

Hatipzade, "Son Astana görüşmesinde savaşın hiçbir şekilde çözüm olmadığını ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık ve bunu Türkiye'deki dostlarımıza da net bir şekilde ilan ettik" ifadelerini kullandı.