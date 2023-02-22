İrlandalı müzisyen Geldof'tan "Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına destek
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için düzenlediği “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına İrlandalı şarkıcı ve söz yazarı Bob Geldof’tan destek geldi. Geldof imzalı gitarını bağışlarken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gitarın 20 bin TL’den açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından yurttaşların barınma sorununa çözüm bulmak için İhtiyaç Haritası ile “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasını başlattı. Bu gece Halk TV’de düzenlenecek bağış gecesine birçok ünlüden destek gelirken İrlandalı şarkıcı, söz yazarı, aktör ve politik eylemci Robert Frederick Zenon "Bob" Geldof gitarını bağışladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabında 71 yaşındaki efsane gitarist Geldof’un depremzedeler vereceği gitarı imzalarken görüntüsünü paylaştı.
20 BİN LİRADAN AÇIK ARTIRMA
Soyer, “Bob Geldof, depremzede vatandaşlarımıza destek olmak için imzalı gitarını bize bağışladı. Gitarın açık artırmasını 20 bin TL ile başlatıyor, tekliflerinizi bekliyoruz. Elde edilen gelirin tamamı http://birkirabiryuva.org üzerinden depremzede ailelerimize ulaşacak” dedi.
Bob Geldof, depremzede vatandaşlarımıza destek olmak için imzalı gitarını bize bağışladı.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) February 22, 2023
Gitarın açık artırmasını 20 bin TL ile başlatıyor, tekliflerinizi bekliyoruz.
Elde edilen gelirin tamamı https://t.co/O98BPh2eYV üzerinden depremzede ailelerimize ulaşacak. pic.twitter.com/PacFUAthnU
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