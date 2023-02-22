Tunç Soyer: Valilik 'Bir Kira Bir Yuva' için SMS desteğine izin vermedi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:26

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:45

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in Kahramanmaraş depremlerinin ardından mağdur olan yurttaşlar için başlatılan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasına kısa mesaj (SMS) desteğine izin vermediğini söyledi.

Halk Tv’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah Programına katılan Soyer, bu akşam 20.00’da yapılacak yardım gecesinde SMS'e ihtiyaç olduğunu belirterek, “50 TL’lik bir SMS desteği çok önemli. Valilik izin vermedi henüz. Arkadaşlar görüşüyor. SMS konusu önemli. Bizim hesabımıza giren bir kuruş yok. Biz sadece aracılık yapıyoruz. Kurumsal kapasitemizin bu hikayenin güzel yürümesi için seferber ediyoruz. SMS’e ihtiyaçlarımız var. Birikiyor ve bir ailenin ihtiyacını giderecek. 50 TL. Tek kurtuluşumuz dayanışma. Birbirimizi kucaklayarak…" diye konuştu.

Soyer, bu akşam düzenlenecek kampanya ile ilgili şunları söyledi:

“Havalarda rakamların uçuştuğu bir akşam olmayacak. Devletten devlete değil milletten millete dayanışma kampanyası olacak. İkinci dünya savaşı sonrasında yaşanan yıkımı yaşıyoruz. Bunu aşmanın yolu dayanışma idi. O dayanışma ile yeni bir dünya kuruldu. Bizim yapmamız gereken bu. Dayanışma! Vicdan sahibi insanları birbirleriyle el ele vererek yaraları birlikte saracağız. Bu akşam 20.00’da janjanlı şov olmayacak. Yarışma olmayacak. Acımız var. Bir kira bir yuva dediğimiz bir kampanya. İzmir depreminden sonra planladık. Bir ay sonra bütün çadırları kaldıracağız dedik. Bir kira bir yuva adıyla kampanya başlattık. Dayanışma kampanyası idi. 42 milyon üzerinde para toplandı. Her depremzedeye 10 bin lira nakit para sağladık. 4 bin depremzedeyle paylaştık. 30. gün İzmir’de tek bir çadır kalmadı."

ARACILIK YAPIYORUZ, MİLLETTEN MİLLETE…

“Aynı kampanyayı tüm Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Şimdiye kadar 20 milyon destek yaratıldı. 2 binin üzerinde depremzedeye ulaşıldı. Bağışçı ile depremzedeyi birebir buluşturuyoruz. Biz aracılık yapıyoruz. Çağrı merkezimiz var. Bağışçı dokunmak istiyorsa ne kadar ödeme yapmak istiyorsa çağrı merkezine iletiyor. Orada başvurular var. Onlarla buluşturuyoruz. Doğrudan doğruya milletten millete dediğimiz şey bu. Bir ailenin 10 bin liralık ihtiyacını bir bağışçı karşılıyor. Vatandaşımızın çok ihtiyaç var. Biz bunu dayanışma ile yapabiliriz”

KONTEYNER VE ÇADIR DESTEĞİ

"1 metrekare konteyner için bin lira tespiti yaptık. 1 metrekare çadır için 100 lira. Bu iki ayrı kampanyayı da sürdüreceğiz. Konteynerin nakliyesi çok sıkıntılı. Kendi atölyelerimizde 32-35 dakikada bir konteyner parçalarını imal ediyoruz. Paneller halinde tıra yüklüyoruz. 15-18 tane panel. Kaynakçılar hazır bekliyor. 20 gün içinde 500 konteyneri bölgeye taşımız olacağız. Kendi imalatımız ve kendi personelimizle bunları üretip montajını yapacağız."

KAOS VE SAHİPSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN SOMUT ADIM ATTIK

“İlk gün bin kilometrelik bir güzergah yaptık genel başkanımızla. Şunu gördük. Muazzam bir koordinasyonluk plansızlık hali vara. Buna çare bulmak gerekiyor. Koordinasyonu planlamaya başladık. Kaos sahipsizlik halini ortadan kaldırmak için somut adımlar attık. Stk’ları İzmir’de topladık. Siz tır göndermeyin. İhtiyaçları bildirin. Vatandaşların oraya ulaştırmak istediklerini bize gönderdin. Nakliyeyi tek elden yapalım. Yollarda bütün malzemeler. İlkinde ekmek, su yoktu. İkinci gidişimizde kutulardan dağılmış giysiler gördük. Ya öyleyiz ya böyle…Koordine etmezseniz hem yokluğu hem dağınıklığı yaşıyorsunuz. 4 ayrı noktada bizim belediyemiz var. İBB’nin tüm birimlerinin minyatürleri Hatay’da, Adıyaman’da Osmaniye’de, Kahramanmaraş’ta…Belediyeler felç oldu. İş üretemez haldeler. Vatandaşın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Asıl belediye hizmetlerine ihtiyaç olunun bir dönem. İskenderun’da su yoktu. 3’te 1’ini su pompalama istasyonu arızalanmıştı. 200 İZSU çalışanımızı oraya soktuk ve çözdük. 3’te 2’sinin suya kavuşmasını sağladılar. 2.5 yıl önce deprem yaşadık ve ders çıkardık. Canımız yandı. Ciddi hazırlığımız vardı."

"11 büyükşehir belediye başkanımızla nasıl bir işbirliği yapmalıyızı konuştuk. Orada illeri aramızda paylaştık. AFAD ilk başta bizi Osmaniye ile eşleştirmişti. Hatay’da sahra hastanesi kurduk. İş bölümünden sonra Osmaniye’de kırsal alanı gezdim. Köy köy dolaştım. Bizi orada itibarla karşıladılar. Hizmetlerden memnuniyetleri ifade ettiler. Sadece bu yaraların taze olduğu bu dönemle sınırlanmamalı. Olabildiğince kardeşliğimizi göstermeliyiz. Barınma ihtiyacı İzmir’de çözdüğü bir mesele. Başka bir tarım mümkünle yola çıktık oraya taşımımız lazım."

HALK KONUT OSMANİYE’DE

Halk konutu Osmaniye’ye taşıyoruz. Bunu tarım hizmetlerinde ne yapıyorsak onu da ulaştıracağız. Mesele koordinasyon eksikliği ise biz geleceği tasarlamak zorundayız."

“Akıl almaz bir tablo var. Hala çadır meselesini çözememiş durumdayız. Anlaşılır değil. Osmaniye’de vatandaşlar merkezde kalmak istemiyor. Köylere dağılmış durumdalar. Köy evinin bahçesi var. Şehirde yapamadığı şeyi orada yapmak istiyor. Çadır kurmak istiyor. İnanılmaz bir talep var. İnanılmaz bir çözümsüzlük var. 1 metre çadır 100 lira kampanyası belirledik. Bir çadır fiyatı 9 bin TL. Ama 100 TL bağışlayabilecek vatandaşlar. Köy ve kent arasındaki dengeyi korumanın yolu geleceğe dair tarımda ne yapacağımızı konuşmaktan geçiyor. Osmaniye beni şaşırttı. Yol boyu zeytinlikler...Akdeniz şehrinde dolaşıyor izlenimi veriyor. Tek tek köyleri gezdim. ‘Derhal üretime geçmeniz lazım. İzmir’de yaptığınız gibi ürünlerini almaya taahhüt ediyoruz’ dedim. Ellerinde kalmış ürünleri biz satın alacağız. Yeter ki kooperatif kurun. 7 kişi bir araya gelin. Hem üretimi hem de satın alınmasını ve pazarlanmasını sağlamak için seferber olduk."

"Biz 81 ilde en doğru hizmeti en doğru şekilde muktedir şehiriz. Bizim kimsenin rolünde görevinde gözümüz yok. Herkesin yüreğine su serpecek iyiliği yayacağız”

KILIÇDAROĞLU KATILACAK

"Akşam programa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da telefonla katılacak. Bunun yanı sıra Kore, Latin Amerika, Avrupa’dan da birçok belediye başkanı ve siyasi kampanyaya destek olacak."