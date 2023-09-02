İş insanını tehdit edip 49 bin Euro'sunu aldılar
İstanbul Şişli'de bir iş insanından tehditle 49 bin Euro alan 3 şüpheli yakalandı.
Şişli'de 28 Ağustos'ta polise başvuran Azeri iş insanı Elshan R. işyerine farklı zamanlarda gelen 3 kişinin başta yardım amaçlı, daha sonra kendisini koruma amaçlı sürekli para istediklerini, bir süre ödeme yaptığını ancak artık vermeyeceğini söyleyince şüphelilerin tehdit etmeye başladıklarını belirtti.
"BEN YOKKEN ARAMA YAPMIŞLAR"
Bu tehditlerden korkarak şüphelilere 49 bin Euro ödeme yaptığını söyleyen Elshan R. "Ben yokken ofisime gelip silah teşhir ederek arama yapmışlar. Sanırım para aradılar. Daha sonra geleceklerini söyleyerek ayrılmışlar" dedi.
İş insanının şikayeti üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede şüphelilerin ofise geldikleri sırada güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Önce eşkalleri ardından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Azerbaycanlı Ramzı A.(26), Gaytaran G.(27) ve Ilgar A.(40) şikayetle ilgili sorgulandı.
Şüphelilerle birlikte 2 adet tabanca ele geçirildiği öğrenildi. Suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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