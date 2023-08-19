Teknede arı sokan ünlü iş insanı Aydın Berkman hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.08.2023 - 17:56

Güncelleme: 19.08.2023 - 17:57

Matbaa sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanı Aydın Berkman, bugün sabah saatlerinde Orak Adası'ndaki bir koyda teknede ailesiyle tatil yaparken arı soktu.

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Berkman, kısa süre sonra fenalaştı. Ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Bodrum Deniz Kurtarma ambulansı ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

KURTARILAMADI

Tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman'a yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Ancak Berkman, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Aydın Berkman'ın sahil güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.