Teknede arı sokan ünlü iş insanı Aydın Berkman hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede arı sokup fenalaşan iş insanı Aydın Berkman (61) yaşamını yitirdi.
Matbaa sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın yönetim kurulu başkanı Aydın Berkman, bugün sabah saatlerinde Orak Adası'ndaki bir koyda teknede ailesiyle tatil yaparken arı soktu.
Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Berkman, kısa süre sonra fenalaştı. Ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Bodrum Deniz Kurtarma ambulansı ile 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
KURTARILAMADI
Tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman'a yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Ancak Berkman, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Aydın Berkman'ın sahil güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesinin Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.
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