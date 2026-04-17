İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli, silahlarını sakladığı 'sandığı' profil fotoğrafı yapmış!

Türkiye, Kahramanmaraş'taki okul saldırısını konuşmaya devam ediyor...

14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, 14 Nisan'da öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenledi.

Babası Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait beş silah ve yedi şarjörü sırt çantasına koyarak öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda hedef gözetmeksizin öğrenci ve öğretmenlerin üzerine ateş açtı.

Mersinli, matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte sekiz öğrenciyi öldürdü ve çok sayıda öğrenciyi yaraladı. Babasına ait silahlarla saldırı gerçekleştiren Mersinli de kesici aletle yaralanması sonucunda öldü.

Olayın ardından tutuklanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi babası Uğur Mersinli ifadesinde 7 ruhsatlı silahı, iki tane de av tüfeği olduğunu söyledi.

"SANDIĞI NASIL AÇTIĞINI BİLMİYORUM"

Mersinli, silahları sandıkta muhafaza ettiğini şöyle anlattı:

"Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir, benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlarda mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir, oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş.

Benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz, ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım, söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır.

İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum, sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir. Olay günü oğlum İsa Aras'ın sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum, internetten öğrenmiş olabilir."

SANDIĞI INSTAGRAM'DA PROFİL FOTOĞRAFI YAPMIŞ

Baba Mersinli'nin ifadesinde silahları sakladığını bahsettiği sandığı, Instagram'da profil fotoğrafı yaptığı görüldü.

POLİGONA ATIŞ YAPMAYA GÖTÜRDÜ

Baba Mersinli ayrıca saldırıdan iki gün önce oğlunu poligona atış yapmaya götürdüğünü anlatmıştı:

"Oğlum arkadaşlarının silah ile ateş ettiklerini benim de kendisine silah ile ateş ettireceğimi söyledi. Bu konuşma geçtiğimiz hafta perşembe yada cuma gerçekleşmiş olabilir bende kendisine haftaya güneşli bir günde poligona atış yapmaya gideceğimi, kendisini de götürebileceğimi söyledim. Daha sonra bu hafta pazartesi günü Emniyet'in poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım.

Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim. Oğlum atış yaparken birkaç fotoğraf ve videosunu çektim. Bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti, fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyet'ten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış."