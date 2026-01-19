İsias Otel davasında mağdur ailelerden 'bilinçli taksir' tepkisi

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'e ilişkin 6 kamu görevlisi, 4. kez hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanmasını istedi. Savcının ardından söz alan aileler, "Umarım Adıyaman'da adalet enkaz altında kalmaz", "Çocuklarımızı bile isteye öldürenlerin olası kastla yargılanmasını istiyoruz", "O adalet bir gün size de lazım olacak, olası kast istiyoruz" diye konuştu. Depremde kızını kaybeden bir anne, "Her şey ortada, sizin evladınız veya eşiniz olsaydı 'bilinçli taksir' mi isterdiniz" diye sordu.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da, aralarında KKTC'li sporcuların da bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel'in yıkılması davasına, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, kamu görevlisi sanıklar, dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül, 2001 yılında ki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı, eski Belediye Başkanı Yardımcısı Osman Bulut, Yapı Ruh Birimi'nde daimi işçi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro'da görevli Fazlı Karakuş hakim karşısına çıktı.

Sanık avukatları ile katılanların avukatlarının da katıldığı duruşmada, yakınlarını kaybedenlerin aileleri de hazır bulundu.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, tüm kamu görevlisi sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olması" suçundan ceza almalarını talep edildi.

"UMARIM ADIYAMAN'DA KALICI OLARAK KALICIDIR"

Mütalaanın ardından ailelere söz verildi. Depremde kızı Hayal'i kaybeden Yaşar Kemal Gençalioğlu, "Adaletin olası kast ile tecelli yapılmasını istiyorum. Umarım bu katiller olası kast ile yargılanır, adalet istiyoruz" dedi.

Eşi Pamir ve oğlu Atakan Celal'i kaybeden Şenay Atakan Konuklu ise "KKTC vatandaşı olarak buradayız. Umarım menfaat burada sağlanır başka yollara gitmeyiz" diye konuştu.

"TÜM SANIKLAR BİRLİKTE YARGILANSIN, BU DÜZENİ NASIL OLUŞTUKLARI ORTAYA ÇIKSIN"

Depremde oğlu Aras'ı kaybeden Murat Aktuğralı, "Adalet sadece olası kast ile gelecek. Bunu sizin kitabınız da tüm kitaplar da söylüyor" derken, kızı Asya'yı kaybeden Mehmet Tülek, "Savcının dediği gibi 'bilinçli taksir' değil, 'olası kast' olması gerekiyor. Mantıklı bir talep talep ediyoruz. Bir daha kahrolduk, bilinçli taksirden karar verirseniz, lütfen düzgün bir şekilde bulun. Her yerde bağırıyoruz" dedi.

Enkazda oğlu İzcan'ı kaybeden anne Feriha Yiğittürk, "Çocuklarımızı bile isteye öldürenlerin olası kastla yargılanmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kızı Sahil'i kaybeden Esra Özberkman ise "Gerçek adalet olası kastla gelecek ve adalet bir gün herkese lazım olur" yorumunu yaptı.

Oğlu Aykut'u kaybeden Mehmet Bulut, "Eğer bunlar olası kastla yargılanmazsa ölü sayısı artacak. Bunlara bir dur denmeli", depremde eşi Bedriye ve kızı Ecem'i kaybeden Can Ahmet Yeniçeri ise "O adalet bir gün size de lazım olacak, olası kast istiyoruz" ifadesini kullandı.

"BİZİM GELECEĞİMİZİ ÇEKECEKLER, OLASI KAST İSTİYORUZ"

Depremde tur rehberi oğlu Nazımcan'ı kaybeden Hilal Düzgünce, "Benim çocuğumun hayalleri vardı. Bizim geleceğimizi çaldılar, olası kast istiyoruz" derken, tur rehberi oğlu Ozan'ı kaybeden Mehpare Koç, "Adalet istiyoruz" dedi. Enkazda tur rehberi kızı Müzeyyen'i kaybeden Özlem Gökçen de "Her şey ortada, sizin evladınız olsaydı 'bilinçli taksir' mi isterdiniz" diye sordu.

Depremde oğulları Doruk ve Alp'i kaybeden Osman Akın, "Tüm sanıkların 'olası kast' ile yargılanmasını istiyorum" dedi, Doruk ve Alp'in amcası Ali Akın, "Hakim bey bu salonu şaşırtın ve 'olası kast' var deyin" diye çağrıda bulundu.

Kızı Sahil'i kaybeden Tayyip Özberkman, "Olası kast burada verilmeyecekse ne zaman verilecek?" diye sordu.

Tur rehberi Umut Ulaş'ı kaybeden anne Nurten Tan, "Adalet enkaz altında kalmamalı, olası kast istiyorum", baba Ali Ekber Tanış ise "Neden bir Japonya olup utanmıyoruz? 3-5 kuruş almak için değdi mi? Tarihe not düşün ve olası kast verin" dedi.