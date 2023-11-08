İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2'si ağır, 13 işçi yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 18:10
İskenderun'da demir çelik fabrikasında patlama: 2'si ağır, 13 işçi yaralı
Abone Ol google-news

İskenderun’da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında bugün öğleden sonra bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamada 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 9’u İskenderun Devlet Hastanesi’ne, 4’ü ise Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden durumu ağır olan 2’sinin entübe edildiği bildirildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.



hatay

En Çok Okunan Haberler