İSKİ açıkladı: 17 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 17 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

17 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı 17 Şubat itibarıyla yüzde 39.56 oldu. En yüksek doluluk yüzde 89.96 ile Elmalı Barajı’nda, en düşük oran ise yüzde 20.87 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin verilerine göre 17 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 33.67

• Büyükçekmece Barajı yüzde 28.36

• Darlık Barajı yüzde 58.5

• Elmalı Barajı yüzde 89.96

• Istrancalar Barajı yüzde 68.66

• Kazandere Barajı yüzde 32.96

• Pabuçdere Barajı yüzde 20.87

• Sazlıdere Barajı yüzde 25.08

• Terkos Barajı yüzde 24.79

• Ömerli Barajı yüzde 56.02