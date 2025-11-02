İSKİ açıkladı: 2 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 2 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
2 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanan veriye göre, İstanbul'da bugün genel doluluk oranı yüzde 23,06 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %18,08
Darlık Barajı: %34,77
Elmalı Barajı: %53,28
Terkos Barajı: %25,71
Alibey Barajı: %11,25
Büyükçekmece Barajı: %26,37
Sazlıdere Barajı: %23,93
Istrancalar Barajı: %19,6
Kazandere Barajı: %2,04