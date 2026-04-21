İSKİ açıkladı: 21 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 21 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
21 NİSAN GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Son dönemde gerçekleşen sağanak yağışlar barajlara olumlu yansıdı. İSKİ verilerine göre bugün İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70.39 olarak kayıtlara geçti.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: yüzde 92,89
Darlık Barajı: yüzde 86,8
Elmalı Barajı: yüzde 91,54
Terkos Barajı: yüzde 57,16
Alibey Barajı: yüzde 67,47
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,65
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,36
Istrancalar Barajı: yüzde 40,12
Kazandere Barajı: yüzde 61,01
Pabuçdere Barajı: yüzde 61,06