İSKİ açıkladı: 22 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

22.01.2026 11:11:00
İstanbul'da gerçekleşen kar yağışının ardından gözler barajların doluluk oranını çevrildi. İSKİ 22 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranını açıkladı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 22 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürürken sahil bölgelerinde karla karışık yağmur görüldü. Yağışların ardından, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum merak konusu oldu. Peki, 22 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

22 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ baraj doluluk oranı yüzde 25,7 oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Elmalı: %76,17

Darlık: %42,22

Ömerli: %35,78

Istrancalar: %31,28

Alibey: %20,43

Büyükçekmece: %17,99

Terkos: %16,55

Sazlıdere: %15,31

Pabuçdere: %8,08

Kazandere: %6,51

