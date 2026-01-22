İSKİ açıkladı: 22 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’da aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimleri beyaza bürürken sahil bölgelerinde karla karışık yağmur görüldü. Yağışların ardından, kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum merak konusu oldu. Peki, 22 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
22 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ baraj doluluk oranı yüzde 25,7 oldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Elmalı: %76,17
Darlık: %42,22
Ömerli: %35,78
Istrancalar: %31,28
Alibey: %20,43
Büyükçekmece: %17,99
Terkos: %16,55
Sazlıdere: %15,31
Pabuçdere: %8,08
Kazandere: %6,51