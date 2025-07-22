İSKİ açıkladı: 22 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 22 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?

22 TEMMUZ 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanan verilere göre, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların genel doluluk oranı yüzde 57,07 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı yüzde 59,52

Darlık Barajı yüzde 66,33

Elmalı Barajı yüzde 73,1

Terkos Barajı yüzde 60,49

Alibey Barajı yüzde 40,93

Büyükçekmece Barajı yüzde 54,31

Sazlıdere Barajı yüzde 46,05

Istrancalar Barajı yüzde 30,62