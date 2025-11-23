İSKİ açıkladı: 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 23 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
23 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 20.5 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli 17,53
Darlık 28,71
Elmalı 50,42
Terkos 22,23
Alibey 12,37
Büyükçekmece 21,81
Sazlıdere 19,57
Istrancalar 21,4
Kazandere 1,82