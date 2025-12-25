İSKİ açıkladı: 25 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.12.2025 09:29:00
Haber Merkezi
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 25 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 25 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Image

25 ARALIK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 25 Aralık Perşembe günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,63 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı 17,78

Darlık Barajı 27,72

Elmalı Barajı 53,8

Terkos Barajı 17,88

Alibey Barajı 11,74

Büyükçekmece Barajı 16,58

Sazlıdere Barajı 14,62

Istrancalar Barajı 23,38

Kazandere Barajı 3,3

Pabuçdere Barajı  2,5

