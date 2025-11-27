İSKİ açıkladı: 27 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye devam ediyor. Peki, 27 Kasım İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
27 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ 27 Kasım 2025 tarihli son açıklamaya göre İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı 19.14 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 27 Kasım itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: 16,45
Darlık: 28,18
Elmalı: 49,74
Terkos: 21,34
Alibey: 11,56
Büyükçekmece: 20,84
Sazlıdere: 18,55
Istrancalar: 23,6
Kazandere: 1,48
Pabuçdere: 3,31