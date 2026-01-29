İSKİ açıkladı: 29 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 29 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
29 OCAK GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 27.34 seviyesine geldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %39,17
Darlık Barajı: %45,77
Elmalı Barajı: %80,55
Terkos Barajı: %16,79
Alibeyköy Barajı: %22,02
Büyükçekmece Barajı: %18,62
Sazlıdere Barajı: %16,29
Istrancalar Barajı: %38,3
Kazandere Barajı: %4,84
Pabuçdere Barajı: %7,55