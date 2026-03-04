İSKİ açıkladı: 4 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 4 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
4 MART GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 4 Mart 2026 tarihli baraj doluluk oranlarını açıkladı. İstanbulluların merakla beklediği güncel verilere göre megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45,38 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
- Ömerli Barajı: %62,83
- Darlık Barajı: %62,2
- Elmalı Barajı: %94,29
- Terkos Barajı: %28,99
- Alibey Barajı: %37,11
- Büyükçekmece Barajı: %35,05
- Sazlıdere Barajı: %29
- Istrancalar Barajı: %43,17
- Kazandere Barajı: %57,48
- Pabuçdere Barajı: %31,5