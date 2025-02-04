İSKİ açıkladı: 4 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 4 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 4 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 4 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı % 52,89 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey: %38
Büyükçekmece: %49
Darlık: %48
Elmalı: %84
Istrancalar: %49
Kazandere: %87
Pabuçdere: %53
Sazlıdere: %42
Terkos: %57
Ömerli: %55
Etiketler: #baraj doluluk oranı #barajların doluluk oranı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul'dan taşınan valizler dolusu dolar...'
- Celal Şengör'den korkutan 'Ege' açıklaması
- Melisa Sözen'in 'oynadığı rol nedeniyle' ifadesi alındı
- Orta Asya'da çarşaf, burka ve dini siyaset yasağı!
- Enginyurt'tan flaş 'CHP' açıklaması
- 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor
- Kemal Okuyan'dan 'adaylık' çıkışı
- Muhalefete 'erken seçim' yanıtı
- Teğmenlerin ihraç kararının gerekçesi ortaya çıktı
- MGK Genel Sekreterliğine dikkat çeken atama!